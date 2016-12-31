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16:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже банда из четырех парней ограбила павильон

Молодые люди украли 8 пачек сока.

Банда из четырех 18-летних воронежцев ограбила продуктовый павильон на улице Генерала Лохматикова в четверг, 29 декабря. Молодые люди украли восемь упаковок сока, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, об ограблении в полицию сообщила 25-летняя продавец. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Через несколько часов парней задержали.

Молодые люди признались, что в момент ограбления были пьяны. За грабеж по предварительному сговору (ч. 2 ст. 161 УК РФ) воронежцам грозит до 5 лет лишения свободы.

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