В Воронеже банда из четырех парней ограбила павильон

Банда из четырех 18-летних воронежцев ограбила продуктовый павильон на улице Генерала Лохматикова в четверг, 29 декабря. Молодые люди украли восемь упаковок сока, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, об ограблении в полицию сообщила 25-летняя продавец. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Через несколько часов парней задержали.

Молодые люди признались, что в момент ограбления были пьяны. За грабеж по предварительному сговору (ч. 2 ст. 161 УК РФ) воронежцам грозит до 5 лет лишения свободы.