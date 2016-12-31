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16:56 (мск), источник: Zakon.kz

Глава МИР РК: Ситуация с казахстанскими туристами в аэропорту Шарджи практически решена

Многие туристы возвратились домой.

Источник: Zakon.kz

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на своей странице в Facebook сообщил, что ситуация с казахстанскими туристами в аэропорту города Шарджа практически решена, передает Zakon.kz.

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«Несмотря на возникший транспортный коллапс в эмиратах, многие наши туристы возвратились домой, оставшиеся казахстанцы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджы в Казахстан», — написал министр.

Он также отметил слаженную совместную работу оперативного штаба, туроператоров, авиакомпаний, представителей СМИ.

«К примеру, вчера национальный авиаперевозчик Air Astana поменял воздушное судно, которое должен был лететь в ОАЭ, на более вместимое для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ. Авиакомпания SCAT для решения проблемы в кратчайшие сроки готова была организовать дополнительный рейс. Журналисты круглосуточно следили за ситуацией и информировали население. И вот теперь проблема практически решена», — отметил Касымбек.

По его словам, в новогодние праздники МИР РК будет следить за ситуацией и, при необходимости, предоставлять информацию казахстанцам.

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