В Крыму из-за аварии остались без электричества более 6,5 тыс. жителей
В Крыму
В Крыму
Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, пояснили в ведомстве. По состоянию на 12:00 мск, «без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично», — отмечается в сообщении.
В МЧС добавили, что ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека. Также работают оперативные группы
Отключение электроэнергии
Электроснабжение удалось восстановить на следующий день.