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16:52 (мск), источник: РБК

В Крыму из-за аварии остались без электричества более 6,5 тыс. жителей

В Крыму из-за аварийного отключения электроснабжения остались без электричества 6531 человек. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Источник: Reuters

Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, пояснили в ведомстве. По состоянию на 12:00 мск, «без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично», — отмечается в сообщении.

В МЧС добавили, что ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека. Также работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы, отметили в ведомстве.

​Отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму также произошло накануне, 30 декабря. Как пояснили в Минэнерго, отключения происходили в электрических сетях 35 кВ и в распределительных сетях 610 кВ. В результате случившегося без света остались более 27 тыс. человек.

Электроснабжение удалось восстановить на следующий день.

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