СМИ сообщили о 80 пострадавших в давке на музыкальном фестивале в Австралии

Ранее местные СМИ сообщали о 60 пострадавших в возрасте около 20 лет.

По данным ABC, 19 пострадавших получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.