Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Спорт в новогодние праздники: что смотреть по телевизору
Трехкратный чемпион мира Кулижников пропустит ЧЕ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
17:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о 80 пострадавших в давке на музыкальном фестивале в Австралии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число получивших ранения в давке на музыкальном фестивале Falls Festival в австралийском городе Лорне возросло до 80, передает австралийская телерадиокомпания ABC.

Ранее местные СМИ сообщали о 60 пострадавших в возрасте около 20 лет.

По данным ABC, 19 пострадавших получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты Age, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь