Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки

По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай.