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17:40 (мск), источник: Интерфакс

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Около семи человек получили травмы после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают в субботу западные СМИ.

По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай.

25 декабря в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки 12 человек погибли и около 50 пострадали. Подозреваемого в совершении теракта уроженца Туниса Аниса Амри спустя несколько дней застрелили миланские полицейские.

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В Хельсинки автомобиль въехал в толпу людей
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