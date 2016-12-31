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18:37 (мск), источник: УНИАН

В аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки третьи сутки держат более 100 туристов из Украины

Более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова. Она рассказала, что туристов держат в терминале и не расселяют.

«Air Arabia не общается с нами, туроператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?» — написала туристка.

Ранее Лукьянова писала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылет из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.

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«Всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит нас здесь», — подчеркнула она.

В комментарии «Украинской правде» Лукьянова добавила, что туристы в данный момент сидят в гостиной и их кормят, однако мест для сна не хватает.

Она также призвала СМИ и дипломатов помочь решить эту ситуацию.

В то же время еще часть украинских туристов в данный момент находятся в аэропорту Коломбо и почти 15 часов ждут вылета в Шарджу.

Один из них заявил в комментарии УП, что в аэропорту, кроме украинцев застряли и туристы из других стран, в частности, россияне, которые должны полететь в Шарджу двумя рейсами.

Вдовенко позже добавил, что только представитель туроператора Join Up Каролина сообщила, что, якобы, один самолет вылетел из Шарджи в Коломбо два часа назад.

Также он сообщил, что на табло уже появилась информация о вылете из Коломбо в 21:15 по местному времени, то есть в 17:45 по Киеву.

В свою очередь начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил «Украинской правде», что украинский консул пытается урегулировать эту ситуацию и обеспечить туристам необходимые бытовые условия.

Он также добавил, что при содействии консула украинцам были оформлены посадочные талоны.

Сейчас на сайте аэропорта Шарджи указывается, что часть рейсов улетают, но большинство не имеют никакого статуса. Вылет Air Arabia до «Борисполя» указан еще на 9 утра и также не имеет статуса.

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