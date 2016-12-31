В аэропортах ОАЭ ожидают вылета сотни туристов, в их числе и белорусы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропортах ОАЭ ожидают вылета сотни туристов, в их числе есть и белорусы, передают информационные агентства.

С проблемами столкнулись туристы из многих стран, в том числе из России, Украины, Индии. По информации СМИ, в международных аэропортах Дубай и Шардж томятся в ожидании сотни человек. Одни рейсы задерживаются на несколько часов, в других случаях речь идет уже о нескольких сутках.

Проблемы с отправкой самолетов объясняют плохими погодными условиями, в частности, сильным туманом. В свою очередь СМИ Казахстана сообщали, что из аэропорта Астаны туристы не могут вылететь в ОАЭ.