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21:44 (мск), источник: БЕЛТА

В аэропортах ОАЭ ожидают вылета сотни туристов, в их числе и белорусы

По информации СМИ, в международных аэропортах Дубай и Шардж томятся в ожидании сотни человек. Одни рейсы задерживаются на несколько часов, в других случаях речь идет уже о нескольких сутках.

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропортах ОАЭ ожидают вылета сотни туристов, в их числе есть и белорусы, передают информационные агентства.

С проблемами столкнулись туристы из многих стран, в том числе из России, Украины, Индии. По информации СМИ, в международных аэропортах Дубай и Шардж томятся в ожидании сотни человек. Одни рейсы задерживаются на несколько часов, в других случаях речь идет уже о нескольких сутках.

Проблемы с отправкой самолетов объясняют плохими погодными условиями, в частности, сильным туманом. В свою очередь СМИ Казахстана сообщали, что из аэропорта Астаны туристы не могут вылететь в ОАЭ.

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