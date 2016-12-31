В центре Петербурга горит квартира, пожару присвоен повышенный номер сложности
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Возгорание возникло в квартире в жилом доме в центре Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом сегодня ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник:РИА "Новости"
«В 19:23 мск поступила заявка о пожаре. По прибытию установлено, что горит квартира, дым идет из двух окон. Площадь устанавливается», — сказал собеседник агентства.
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