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20:35 (мск), источник: ТАСС

В центре Петербурга горит квартира, пожару присвоен повышенный номер сложности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Возгорание возникло в квартире в жилом доме в центре Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом сегодня ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В 19:23 мск поступила заявка о пожаре. По прибытию установлено, что горит квартира, дым идет из двух окон. Площадь устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.

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