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22:21 (мск), источник: Informburo.kz

Более 60 клиентов Bek Air вынуждены встречать Новый год в аэропорту Актау

Из-за тумана в Шымкенте рейс из Актау в Алматы перенесли на 1 января.

Десятки людей не могут вылететь в новогоднюю ночь из аэропорта Актау в Алматы. По словам пассажиров, их рейс должен был вылететь 31 декабря в 17:00 часов. Однако самолёт задержали, а позже сообщили, что вылет состоится только в 09:00 часов 1 января 2017 года, передаёт «Лада».

«Мы находимся в аэропорту с 16:00 часов, у меня голодные дети, нас тут держали, обещали, что скоро улетим. В итоге сообщают, что в Шымкенте непогода, и поэтому рейс переносится на 9 утра. Такси нет, развозку авиакомпания не организовала, не говоря уже о питании или какой-либо компенсации», — сообщили изданию пассажиры.

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В call-центре компании подтвердили, что рейс переносится из-за того, что в Шымкенте туман.

«Мы не были готовы к таким погодным условиям, поэтому не предусмотрели развозку пассажиров», — прокомментировали в компании.

В преддверии Нового года в аэропорту Шарджи ОАЭ застряли десятки казахстанских туристов из-за отмены рейсов по погодным условиям. 29 декабря авиакомпания Air Arabia вывезла часть застрявших в Шардже казахстанцев. Остальных «пристроили» по разным бортам.

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