Более 60 клиентов Bek Air вынуждены встречать Новый год в аэропорту Актау

Десятки людей не могут вылететь в новогоднюю ночь из аэропорта Актау в Алматы. По словам пассажиров, их рейс должен был вылететь 31 декабря в 17:00 часов. Однако самолёт задержали, а позже сообщили, что вылет состоится только в 09:00 часов 1 января 2017 года, передаёт «Лада».

«Мы находимся в аэропорту с 16:00 часов, у меня голодные дети, нас тут держали, обещали, что скоро улетим. В итоге сообщают, что в Шымкенте непогода, и поэтому рейс переносится на 9 утра. Такси нет, развозку авиакомпания не организовала, не говоря уже о питании или какой-либо компенсации», — сообщили изданию пассажиры.