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20:52 (мск), источник: Фонтанка

Пожар на Ломоносова локализован

Серьезный пожар в жилом доме в центре Петербурга локализован, сообщает ГУ МЧС по городу.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, в 20:26 огонь на улице Ломоносова, 28, был локализован, повышенный номер сложности 1-бис снят, спасатели работают по первому номеру.

К этой минуте стало известно, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В ГУ МЧС также заявляют, что пострадавших нет. Эвакуировано 8 человек.

Напомним, информация о возгорании поступила сегодня в 19:23. Пожару в квартире на четвертом этаже был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. На месте работают 15 единиц техники, 78 человек личного состава.

Очевидцы утверждают, что причиной пожара, предположительно, стал фейерверк. Однако в ГУ МЧС по Петербургу эту информацию не подтверждают.

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