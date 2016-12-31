«Боинг» японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске
По информации источника в экстренных службах, причиной стал отказ двигателя.
По информации источника в экстренных службах, причиной стал отказ двигателя.
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В Красноярске дальнемагистральный Boeing японской авиакомпании экстренно сел
Самолет Boeing-777 “Японских авиалиний” запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку.
Он сообщил, что самолет возвращался в Токио из Европы.
«Лайнер выполнял рейс из