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22:55 (мск), источник: Интерфакс

«Боинг» японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске

По информации источника в экстренных службах, причиной стал отказ двигателя.

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В Красноярске дальнемагистральный Boeing японской авиакомпании экстренно сел из-за отказа двигателя, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Самолет Boeing-777 “Японских авиалиний” запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку.
источник в экстренных службах

Он сообщил, что самолет возвращался в Токио из Европы.

«Лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне. На его борту более 170 пассажиров», — сказал источник.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Скорей бы заканчивался этот високосный год.
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