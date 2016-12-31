«Боинг» японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В Красноярске дальнемагистральный Boeing японской авиакомпании экстренно сел из-за отказа двигателя, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Самолет Boeing-777 “Японских авиалиний” запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку.

Он сообщил, что самолет возвращался в Токио из Европы.