СМИ: в Канаде арестован пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику
На борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
На борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
ОТТАВА, 1 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция Калгари (провинция Альберта) арестовала пилота авиалайнера, который заснул в кабине
Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
Борт канадской авиакомпании Sunwing Airlines должен был вылететь в курортный мексиканский город Канкун. На его борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
Члены команды обратили внимание на «веселое» состояние пилота перед его заходом в самолет, а спустя некоторое время обнаружили его «в бессознательном состоянии» в кабине лайнера. Он был пьян.
В результате командир воздушного судна был арестован полицией.