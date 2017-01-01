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01:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Канаде арестован пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику

На борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

ОТТАВА, 1 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция Калгари (провинция Альберта) арестовала пилота авиалайнера, который заснул в кабине из-за алкогольного опьянения перед вылетом в Мексику.

Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Борт канадской авиакомпании Sunwing Airlines должен был вылететь в курортный мексиканский город Канкун. На его борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

Члены команды обратили внимание на «веселое» состояние пилота перед его заходом в самолет, а спустя некоторое время обнаружили его «в бессознательном состоянии» в кабине лайнера. Он был пьян.

В результате командир воздушного судна был арестован полицией. Компания-перевозчик смогла оперативно найти ему замену.

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