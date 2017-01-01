СМИ: в Канаде арестован пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику

ОТТАВА, 1 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция Калгари (провинция Альберта) арестовала пилота авиалайнера, который заснул в кабине из-за алкогольного опьянения перед вылетом в Мексику.

Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Борт канадской авиакомпании Sunwing Airlines должен был вылететь в курортный мексиканский город Канкун. На его борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.