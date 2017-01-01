Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
От новогоднего переедания можно умереть
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
25События года в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб, передает Reuters.

Источник: Reuters

В атаке участвовали двое преступников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир местного телевидения, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу.

Множество человек получили ранения.

К месту происшествия направлены усиленные отряды полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украинского политолога выгнали из студии Первого канала. Видео
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь