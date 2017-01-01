Власти заявили о гибели 35 человек при стрельбе в ночном клубе в Стамбуле

Источник: Reuters

В ночь на 1 января 2017 года произошло вооруженное нападение на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, где праздновали наступление нового года от 700 до 800 человек, сообщает газета Hurriyet.

Фоторепортаж Стрельба в стамбульском клубе При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, где около 800 человек встречали новый год, погибли по меньшей мере 35 человек.

Как сообщал телеканал CNN Turk, двое нападавших, предположительно в костюмах Санта-Клаусов, открыли стрельбу еще у входа в клуб, убив полицейского. После чего они ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу. Первоначально сообщалось о двух погибших (преступники застрелили полицейского на входе и одного гражданского).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOs2R5-DGNF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Reina'daki silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Noel Baba kılığında olduklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı. #reina #ortaköy #terör #saldırı #istanbul</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано gecce.com (@gecceofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-31T23:56:39+00:00">Дек 31 2016 в 3:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> видео из клуба

Однако позже мэр Стамбула Васип Шахин, прибывший на место преступления заявил, что погибли по меньшей мере 35 человек, количество раненых превысило 40 человек. По его словам, нападавший был один.

Мэр назвал нападение террористической атакой.

Как уточняет Hurriyet, огонь по посетителям клуба был открыт из автомата Калашникова. Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что преступник все еще находится внутри клуба, однако мэр Стамбула не смог подтвердить эту информацию.

По информации газеты, безопасность в Стамбуле в новогоднюю ночь обеспечивали около 25 тысяч полицейских.

В течение 2016 года в Турции в результате террористических атак погибли по меньшей мере 275 человек, еще тысячи человек были ранены.