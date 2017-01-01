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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Полиция оцепила атакованный клуб в Стамбуле, ведется патрулирование с моря

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После атаки террориста в костюме Санта-Клауса на ночной клуб в Стамбуле полиция оцепила здание, ведется патрулирование со стороны моря, пишет газета Hurriyet.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор — в него посетители прыгали, в панике спасаясь от нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение вооруженного мужчины на клуб терактом.

В результате атаки погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения. Ранее сообщалось, что преступник все еще в здании клуба.

На данный момент у газеты Hurriyet нет сведений о том, находятся ли все еще внутри клуба террористы.

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