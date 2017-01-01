В новогоднюю ночь в Омске произошла целая серия краж и грабежей

Итоги 31 декабря 2016 года и празднования новогодней ночи подвели в УМВД по Омской области. Никаких серьезных внештатных ситуаций не произошло, праздник прошел достаточно спокойно, но поток криминальных происшествий в регионе не сократился. Как выяснилось, не все водили хороводы вокруг елки и открывали шампанское.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

В дежурные части полиции за сутки поступило 814 заявлений о преступлениях и различных происшествиях. По результатам проверок было возбуждено 12 уголовных дел, а 6 преступлений удалось раскрыть по горячим следам.

Любопытно, что в новогоднюю ночь произошла целая серия краж. Так, за 31 декабря поступило 8 подобных заявлений. У омичей крали деньги, автомобильные колеса и бытовую технику, а также «отжимали» на улицах города мобильные телефоны.

Лишь две кражи удалось раскрыть по горячим следам, по остальным ведется расследование. Кроме того, было раскрыто 18 краж и других имущественных преступлений, совершенных за сутки до Нового года и в предыдущие дни.

Так, сотрудники уголовного розыска из ОП № 9 довольно оперативно раскрыли грабеж, совершенный в Центре города 26 декабря. В тот день неизвестный забрал у 21-летнего студента мобильный телефон. Парень оценил его в 3 300 рублей. Грабителем оказался 25-лений житель Омского района. А вот куда он успел деть телефон, силовики еще выясняют.