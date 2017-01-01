Полиция Турции не сообщала о жертвах среди россиян в результате теракта

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Данных о пострадавших или убитых россиянах в результате теракта в Стамбуле не поступало. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

«На данный момент информации о пострадавших или убитых россиянах нет», — сказал собеседник.

«Информация предварительная, в полном объеме (сведения о пострадавших — прим. ТАСС) правоохранительные органы Турции нам пока не предоставили», — добавил он.

Ранее сообщалось, что неизвестные преступники атаковали ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Мэр города Васип Шахин заявил, что погибли по меньшей мере 35 человек, более 40 получили ранения. По данным СМИ, в увеселительном заведении в момент трагедии находились от 700 до 800 посетителей.