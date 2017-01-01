В Уфе произошел пожар в квартире из-за фейерверка

По словам свидетелей, причиной возгорания, возникшего на балконе, стал фейерверк. Другие подробности пока неизвестны.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

Напомним, что перед Новым годом ГУ МЧС РФ по РБ сообщило о создании специальной площадки для запуска фейерверков в Уфе. Она расположена на площади имени Ленина. Всем, кто желает в новогоднюю ночь, вволю запускать фейерверки, предлагалось приезжать туда. Очевидно, что воспользоваться этим советом было удобно только жильцам ближайших к пощади Ленина домов.