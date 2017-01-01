Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске

Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново», сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях 112. Посадка произошла около двух часов по местному времени.

«Самолет Boeing запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку», — сообщил источник в экстренных службах.