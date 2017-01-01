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08:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске

На его борту более 170 пассажиров.

Источник: Reuters

Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново», сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях 112. Посадка произошла около двух часов по местному времени.

«Самолет Boeing запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку», — сообщил источник в экстренных службах.

По данным специализированного сайта Flightradar, борт компании All Nippon Airways выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне — Токио. На его борту более 170 пассажиров.

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Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске
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