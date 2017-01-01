В Омске в новогоднюю ночь встал на крышу автомобиль «Желтого такси»

Неудачно закончилась новогодняя ночь для одного из водителей автомобиля «Рено Логан», работавшего в компании «Желтое такси». Его машина перевернулась в районе железнодорожного моста, находящегося в районе улицы Сухой Пролет Ленинского округа города.

Об аварии рядом с Исилькульским трактом сообщили пользователи паблика «Аварийный Омск». При этом отмечено, что бампер такси сильно поврежден. Судя по всему, легковушка «встала» на крышу в результате столкновения, но второго автомобиля на снимках нет.