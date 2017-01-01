Новый Год в зоне АТО: стреляют как обычно — Матюхин
Спикер штаба антитеррористической операции Леонид Матюхин и волонтер Виталий Дейнега прокомментировали обострение ситуации на Донбассе накануне Нового Года.
Спикер штаба антитеррористической операции Леонид Матюхин и волонтер Виталий Дейнега прокомментировали обострение ситуации на Донбассе накануне Нового Года.
Противники не соблюдают предпраздничный режим тишины. В
При этом обстрелов из тяжелого вооружения стало меньше. Но, как и раньше, часто применяют стрелковое оружие и минометы.
Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.
Также начальник штаба блокады торговли с