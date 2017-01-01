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10:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Новый Год в зоне АТО: стреляют как обычно — Матюхин

Спикер штаба антитеррористической операции Леонид Матюхин и волонтер Виталий Дейнега прокомментировали обострение ситуации на Донбассе накануне Нового Года.

Источник: "РИА Новости" Украина

Противники не соблюдают предпраздничный режим тишины. В пресс-центре штаба АТО утром отчитались — 30 декабря произошло сорок восемь обстрелов.

При этом обстрелов из тяжелого вооружения стало меньше. Но, как и раньше, часто применяют стрелковое оружие и минометы.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.

Также начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире ГС, как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.

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