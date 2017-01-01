Рецидивист ограбил женщину в подъезде воронежской многоэтажки

Рецидивист ограбил 40-летнюю женщину в подъезде воронежской многоэтажки вечером вторника, 27 декабря. Житель Новоусманского района сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, женщине удалось запомнить приметы подозреваемого, благодаря чему оперативникам установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. В отделе полиции он пояснил, что похищенное сдал в ломбард, расположенный на улице Владимира Невского.

За грабеж (ч. 1 ст. 161) рецидивисту грозит до 4 лет колонии. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.