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11:16 (мск), источник: Югополис

В Кропоткине в новогоднюю ночь произошел крупный пожар

Его ликвидация заняла более четырех часов.

В половине пятого утра 1 января на пульт диспетчера «01» Кропоткина поступило сообщение о пожаре в магазине на складе строительных материалов, расположенной на улице Авиационной.

Через 10 минут туда прибыли пожарные машины. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Спустя полтора часа на месте проведения работ был создан оперативный штаб. Ликвидацией огня занимались 44 человека, на месте работали 13 единиц техники.

Пожар потушили около 9 часов утра.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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