В Татарстане сотрудники МЧС спасли двух женщин и ребенка, замерзавших в машинах после ДТП
Один из автомобилей после аварии оказался не на ходу, и люди в нем начали замерзать.
Один из автомобилей после аварии оказался не на ходу, и люди в нем начали замерзать.
(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Алексеевском районе сотрудники МЧС не дали замерзнуть в разбитом автомобиле двум женщинам и маленькому ребенку, сообщает
Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург в пяти километрах от Алексеевска. Там столкнулись «Рено», «Киа» и «Лада» 10-й модели.
После аварии автомобиль «Рено» оказался не на ходу и в нем начали замерзать мать с двухгодовалым ребенком и беременная женщина.
Прибывшие сотрудники ЗПСО № 3 пересадили в оперативный автомобиль 31-летнюю женщину с двухлетним сыном, а также 28-летнюю беременную женщину. Позже их передали прибывшим родственникам.