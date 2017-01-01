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17:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане сотрудники МЧС спасли двух женщин и ребенка, замерзавших в машинах после ДТП

Один из автомобилей после аварии оказался не на ходу, и люди в нем начали замерзать.

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Алексеевском районе сотрудники МЧС не дали замерзнуть в разбитом автомобиле двум женщинам и маленькому ребенку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург в пяти километрах от Алексеевска. Там столкнулись «Рено», «Киа» и «Лада» 10-й модели.

После аварии автомобиль «Рено» оказался не на ходу и в нем начали замерзать мать с двухгодовалым ребенком и беременная женщина.

Прибывшие сотрудники ЗПСО № 3 пересадили в оперативный автомобиль 31-летнюю женщину с двухлетним сыном, а также 28-летнюю беременную женщину. Позже их передали прибывшим родственникам.

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