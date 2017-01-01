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12:25 (мск), источник: ТАСС

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при теракте в Стамбуле

Как подчеркнул президент РФ, «трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника».

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции.

Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу.

Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них — иностранцы. Ранения получили 69 человек.

Стрельба в ночном клубе в Стамбуле
Террористы в костюмах Санты напали на клуб: 39 погибших
© Ньюстюб
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при теракте в Стамбуле
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