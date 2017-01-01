Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при теракте в Стамбуле
Как подчеркнул президент РФ, «трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника».
Как подчеркнул президент РФ, «трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника».
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом сообщила
«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.
Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции.
Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах
Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них — иностранцы. Ранения получили 69 человек.