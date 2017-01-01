Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при теракте в Стамбуле

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции.