В Ленинском районе Челябинска 31 декабря убили мужчину

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на улице Грузовая произошла ссора между 57-летним местным жителем и двумя мужчинами, 45-ти и 32-х лет. В ходе ссоры в местного жителя выстрелили из травматического оружия, мужчина скончался. Неизвестные попытались скрыться на автомобиле.

В рамках введенного в городе Челябинске плана «Перехват» сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Челябинску по ориентировке было остановлено и задержано данное транспортное средство с находившимися в салоне мужчинами.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее расследование.