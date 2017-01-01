В Ленинском районе Челябинска 31 декабря убили мужчину
В Челябинске в Ленинском районе 31 декабря был убит мужчина из травматического оружия.
В Челябинске в Ленинском районе 31 декабря был убит мужчина из травматического оружия.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В рамках введенного в городе Челябинске плана «Перехват» сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Челябинску по ориентировке было остановлено и задержано данное транспортное средство с находившимися в салоне мужчинами.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее расследование.