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19:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Ленинском районе Челябинска 31 декабря убили мужчину

В Челябинске в Ленинском районе 31 декабря был убит мужчина из травматического оружия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на улице Грузовая произошла ссора между 57-летним местным жителем и двумя мужчинами, 45-ти и 32-х лет. В ходе ссоры в местного жителя выстрелили из травматического оружия, мужчина скончался. Неизвестные попытались скрыться на автомобиле.

В рамках введенного в городе Челябинске плана «Перехват» сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Челябинску по ориентировке было остановлено и задержано данное транспортное средство с находившимися в салоне мужчинами.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее расследование.

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