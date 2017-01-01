Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Как отмечали Новый год в СССР
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Газзаев: Смолов будет востребован в любом европейском чемпионате
Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Cкончалась Кэрри Фишер
15:45 (мск), источник: УНИАН

В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы

В Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли центральные украинские телеканалы.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в полночь из эфира исчезли практически все центральные телеканалы — «1+1», «Интер», ICTV, «СТБ» и пр.

Пользователи кабельных телевизионных сетей различных операторов, проживающие в разных районах города, сообщили, что отключение произошло в полночь.

Все телезрители, опрошенные УНИАН, утверждают, что сделано это без предупреждения.

Таким образом, абсолютное большинство одесситов (сотни тысяч человек) лишились возможности смотреть праздничные телепрограммы.

Украинские телеканалы исчезли в кабельных сетях, обслуживаемых практическими всеми операторами кабельных сетей Одессы.

Накануне, 31 декабря 2016 года, в ряде местных СМИ появилось разъяснение члена Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентина Коваля о том, что крупнейшие кабельные операторы «сумели договориться с медиагруппами о трансляции национальных телеканалов без ущерба для потребителей».

Коваль отмечал, что «одесситы в новогоднюю ночь не останутся без национальных телеканалов».

«Я не знаю, насколько провайдеры повысят тарифы, но об отключении точно уже речь не идет… Надеюсь, в Одессе тоже все будет хорошо. Просто, если при цене от медиагрупп в 5−6 грн цена пакетов вырастет больше, чем на эту сумму, то вопросы нужно задавать не медиагруппам», — цитируют СМИ Коваля.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2016 года на пресс-конференции операторы телекоммуникаций Одессы и Одесской области заявили, что с 1 января 2017 года центральные украинские каналы могут исчезнуть из сетей кабельного телевидения.

Свою позицию они обосновали внесенными в октябре изменениями к закону Украины «О телевидении и радиовещании».

Одесские провайдеры утверждают, что согласно поправке к закону, центральные каналы, включенные в универсальную программную услугу, становятся платными для всех абонентов. Причем кабельных операторов обязывают заплатить сразу за весь пакет из 25 каналов и включить их в тарифный план «социальный». Представители кабельных операторов уверены, что в конечном счете им придется повышать плату за пакет «социальный» примерно на 30%.

Кабельные операторы заявили, что готовы покупать право вещания центральных каналов, но не целым пакетом, за который суммарно все центральные медиагруппы, объединяющие 22 украинских канала, требуют от провайдеров Одессы 1,5 млн грн ежемесячной платы.

Одесские провайдеры подчеркивают, что продиктованные из Киева новые условия влекут за собой не просто увеличение абонентской платы, а и обязательную предоплату услуги: за январь 2017 года необходимо рассчитаться до 30 декабря 2016 года.

Просьба операторов об отсрочке платежей хотя бы на две недели была отклонена. По данным одесских провайдеров, доля кабельного и IP-телевидения в городе доходит до 85%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гройсман назвал главным источником своих доходов аренду недвижимости, приобретенной во времена предпринимательства
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Мир отпраздновал наступление 2017 года
В Кельне полиция за сутки задержала сотни выходцев из Африки
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь