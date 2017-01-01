В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы

Как передает корреспондент УНИАН, в полночь из эфира исчезли практически все центральные телеканалы — «1+1», «Интер», ICTV, «СТБ» и пр.

Пользователи кабельных телевизионных сетей различных операторов, проживающие в разных районах города, сообщили, что отключение произошло в полночь.

Все телезрители, опрошенные УНИАН, утверждают, что сделано это без предупреждения.

Таким образом, абсолютное большинство одесситов (сотни тысяч человек) лишились возможности смотреть праздничные телепрограммы.

Украинские телеканалы исчезли в кабельных сетях, обслуживаемых практическими всеми операторами кабельных сетей Одессы.

Накануне, 31 декабря 2016 года, в ряде местных СМИ появилось разъяснение члена Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентина Коваля о том, что крупнейшие кабельные операторы «сумели договориться с медиагруппами о трансляции национальных телеканалов без ущерба для потребителей».

Коваль отмечал, что «одесситы в новогоднюю ночь не останутся без национальных телеканалов».

«Я не знаю, насколько провайдеры повысят тарифы, но об отключении точно уже речь не идет… Надеюсь, в Одессе тоже все будет хорошо. Просто, если при цене от медиагрупп в 5−6 грн цена пакетов вырастет больше, чем на эту сумму, то вопросы нужно задавать не медиагруппам», — цитируют СМИ Коваля.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2016 года на пресс-конференции операторы телекоммуникаций Одессы и Одесской области заявили, что с 1 января 2017 года центральные украинские каналы могут исчезнуть из сетей кабельного телевидения.

Свою позицию они обосновали внесенными в октябре изменениями к закону Украины «О телевидении и радиовещании».

Одесские провайдеры утверждают, что согласно поправке к закону, центральные каналы, включенные в универсальную программную услугу, становятся платными для всех абонентов. Причем кабельных операторов обязывают заплатить сразу за весь пакет из 25 каналов и включить их в тарифный план «социальный». Представители кабельных операторов уверены, что в конечном счете им придется повышать плату за пакет «социальный» примерно на 30%.

Кабельные операторы заявили, что готовы покупать право вещания центральных каналов, но не целым пакетом, за который суммарно все центральные медиагруппы, объединяющие 22 украинских канала, требуют от провайдеров Одессы 1,5 млн грн ежемесячной платы.

Одесские провайдеры подчеркивают, что продиктованные из Киева новые условия влекут за собой не просто увеличение абонентской платы, а и обязательную предоплату услуги: за январь 2017 года необходимо рассчитаться до 30 декабря 2016 года.