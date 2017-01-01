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17:48 (мск), источник: ТАСС

Пять человек погибли в ДТП в Татарстане

Среди жертв происшествия — трое детей.

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира (супруга, две дочери и сын водителя) автомобиля “ВАЗ” от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в релизе.

ДТП произошло 31 декабря на дороге Шали — Сорочьи Горы. У населенного пункта Татарский Янтык столкнулись бензовоз «Камаз» и «ВАЗ».

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