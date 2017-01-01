Возбуждено уголовное дело по факту нападения на самбиста Мирзаева

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту нападения на чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «По факту нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело по статье 112 УКРФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)», — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе столичного СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако не уточнили личность пострадавшего. По версии следствия, ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неустановленных лиц и избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет.

«После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», — добавили в СК.

В минувшую субботу источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что Мирзаев обратился в больницу после драки на юге Москвы. По его словам, после потасовки со стрельбой в воздух на улице Восточная в Москве Мирзаев обратился в медицинское учреждение за первой помощью.

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