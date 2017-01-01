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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на самбиста Мирзаева

Спортсмен получил травмы средней тяжести.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту нападения на чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«По факту нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело по статье 112 УКРФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)», — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе столичного СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако не уточнили личность пострадавшего.

По версии следствия, ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неустановленных лиц и избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет.

«После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», — добавили в СК.

В минувшую субботу источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что Мирзаев обратился в больницу после драки на юге Москвы. По его словам, после потасовки со стрельбой в воздух на улице Восточная в Москве Мирзаев обратился в медицинское учреждение за первой помощью.

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В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» подтвердили факт происшествия на улице Восточная, не уточнив личности участников.

Мирзаев — чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах.

В 2011 году Мирзаев стал фигурантом уголовного дела. Тогда во время драки спортсмен ударил 19-летнего юношу, тот ударился об асфальт, а затем скончался в больнице. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши. Мирзаев в итоге был приговорен к двум годам ограничения свободы.

Комментарии
3
Владимир Карташов
Власти если возбудились, то явно виагры переели..теперь лишь бы щель...
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Роман. Загривач.
Так и надо собаки.Парни почему Вы напали а ему череп нечаянно не пробили.ПОЧЕМУ.ПОЧЕМУ
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александр зыков
Если не бродить по Москве ночью по подворотням , то ничего не произойдёт ...
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