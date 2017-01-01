Жительница Новочеркасска лишилась кольца и серег ради магического обряда

Жительница Новочеркасска стала жертвой мошенницы, которая лишила ее ювелирных украшений.

ЧП произошло накануне Нового года. Как рассказали в ГУ МВД по РО, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее обманным путем были похищены золотые серьги и кольцо общей стоимостью около 30 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению в мошенничестве полицейские задержали 41-летнюю жительницу Новочеркасска. Выяснилось, что подозреваемая подошла к местной жительнице и убедила ее в том, что для решения ее жизненных проблем необходимо провести магический ритуал. В качестве оплаты за оказанную услугу потерпевшая отдала золотые украшения. Через некоторое время женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские установили, что данная гражданка ранее была судима за аналогичное преступление.