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17:46 (мск), источник: Volga News

Пьяный сызранец попал под колеса грузовика

В субботу, 31 декабря, в 14:00 в районе дома № 140 на ул. Фрунзе в Сызрани грузовой автомобиль «ГАЗ» совершил наезд на человека, пишет ktv-ray.ru.

«Мужчина выбежал на проезжую часть и был пьян, — рассказали очевидцы. — Он решил пробежать перед машиной на другую сторону дороги и не рассчитал свои силы.

На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи», которая срочно госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение ЦГБ.

«На момент госпитализации мужчина (примерный возраст 50 лет) был в алкогольном опьянении. Он получил травму головы и после удара автомобиля оставался без сознания», — сообщил источник в здравоохранении.

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