Пьяный сызранец попал под колеса грузовика

«Мужчина выбежал на проезжую часть и был пьян, — рассказали очевидцы. — Он решил пробежать перед машиной на другую сторону дороги и не рассчитал свои силы.

На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи», которая срочно госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение ЦГБ.

«На момент госпитализации мужчина (примерный возраст 50 лет) был в алкогольном опьянении. Он получил травму головы и после удара автомобиля оставался без сознания», — сообщил источник в здравоохранении.