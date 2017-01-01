В Воронеже на видео сняли, как праздничный фейерверк попал в окна многоэтажки

Большая часть людей вышла запускать салюты после полуночи. В МЧС много раз предупреждали, что при запуске пиротехники нужно быть осторожнее, выбирать площадки, удаленные от жилых домов.

Воронежцы любят отмечать Новый год ярко. С вечера субботы, 31 декабря, во всех районах города стали слышны звуки взрывов петард и фейерверков.

// Но не все следовали их рекомендациям. Во дворе многоэтажки на Московском проспекте горожане запустили салют так, что он попал в окна дома на уровне 6−7 этажа. Видно, как фейерверк летит вверх под углом, врезается в дом и взрывается сотнями искр.

ЧП заснял на видео очевидец. По его словам, владельцам квартир скорее всего теперь придется менять стеклопакет.