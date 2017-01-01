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17:44 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на видео сняли, как праздничный фейерверк попал в окна многоэтажки

ЧП произошло в Коминтерновском районе.

Источник: Новости Воронежа

Воронежцы любят отмечать Новый год ярко. С вечера субботы, 31 декабря, во всех районах города стали слышны звуки взрывов петард и фейерверков.

Большая часть людей вышла запускать салюты после полуночи. В МЧС много раз предупреждали, что при запуске пиротехники нужно быть осторожнее, выбирать площадки, удаленные от жилых домов.

// Но не все следовали их рекомендациям. Во дворе многоэтажки на Московском проспекте горожане запустили салют так, что он попал в окна дома на уровне 6−7 этажа. Видно, как фейерверк летит вверх под углом, врезается в дом и взрывается сотнями искр.

ЧП заснял на видео очевидец. По его словам, владельцам квартир скорее всего теперь придется менять стеклопакет.

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