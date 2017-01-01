Жилой дом горел в Воскресенском районе Нижегородской области 1 января

Согласно информации, 1 января 2017 года в 05:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в Воскресенском районе, п. Калиниха. В результате пожара обгорели стена дома и коридор на площади 25 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 12 человек, три единицы техники.

Напомним, что два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря.