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15:36 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы минувшей ночью горели два балкона

Минувшей ночью в 00:13 на пульт «101″ ДЧС Алматы поступило сообщение о горении двух балконов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Источник: Zakon.kz

Инцидент произошел по адресу Алмалинский район, ул. Брусиловского д. 56 кв. 43, кв. 55.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 00:19. Информация с места вызова подтвердилась: горели два балкона на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Пожар локализован в 00:53, ликвидирован в 00:55, сообщила Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 10 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Одна из возможных причин горения — пиротехническое изделие.

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