В Алматы минувшей ночью горели два балкона
Минувшей ночью в 00:13 на пульт «101″ ДЧС Алматы поступило сообщение о горении двух балконов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.
Минувшей ночью в 00:13 на пульт «101″ ДЧС Алматы поступило сообщение о горении двух балконов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.
Инцидент произошел по адресу Алмалинский район, ул. Брусиловского д. 56 кв. 43, кв. 55.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 00:19. Информация с места вызова подтвердилась: горели два балкона на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Пожар локализован в 00:53, ликвидирован в 00:55, сообщила Баймухамбетова.
Площадь пожара составила 10 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Одна из возможных причин горения — пиротехническое изделие.