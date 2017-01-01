В Алматы минувшей ночью горели два балкона

Инцидент произошел по адресу Алмалинский район, ул. Брусиловского д. 56 кв. 43, кв. 55.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 00:19. Информация с места вызова подтвердилась: горели два балкона на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Пожар локализован в 00:53, ликвидирован в 00:55, сообщила Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 10 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Одна из возможных причин горения — пиротехническое изделие.