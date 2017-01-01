Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Cкончалась Кэрри Фишер
15:24 (мск), источник: БЕЛТА

МЧС рассказало о последней чрезвычайной ситуации 2016 года и первой 2017-го

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС рассказало о последней чрезвычайной ситуации 2016 года и первой 2017-го, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последняя ЧС произошла вечером 31 декабря. В 22.41 от очевидца поступило сообщение о том, что в деревне Нижние Погораны Гродненского района возник пожар. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение бани. Скорее всего, ее протопили еще днем, а пожар начался менее чем за 1,5 часа до Нового года. Пострадавших нет, предполагаемая причина — перекал печи.

Сегодня в 03.31 прохожие сообщили о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Минске по улице Руссиянова. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось горение на балконе седьмого этажа. Дома никого не было. Огонь в квартиру не проник. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Всего, по данным первой оперативной сводки МЧС в 2017 году, в стране произошли два пожара, в том числе в деревне Алексиничи Сенненского района. Погибших и пострадавших нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Мир отпраздновал наступление 2017 года
В Кельне полиция за сутки задержала сотни выходцев из Африки
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь