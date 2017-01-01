МЧС рассказало о последней чрезвычайной ситуации 2016 года и первой 2017-го

Последняя ЧС произошла вечером 31 декабря. В 22.41 от очевидца поступило сообщение о том, что в деревне Нижние Погораны Гродненского района возник пожар. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение бани. Скорее всего, ее протопили еще днем, а пожар начался менее чем за 1,5 часа до Нового года. Пострадавших нет, предполагаемая причина — перекал печи.

Сегодня в 03.31 прохожие сообщили о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Минске по улице Руссиянова. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось горение на балконе седьмого этажа. Дома никого не было. Огонь в квартиру не проник. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Всего, по данным первой оперативной сводки МЧС в 2017 году, в стране произошли два пожара, в том числе в деревне Алексиничи Сенненского района. Погибших и пострадавших нет.