Сотни выходцев из Африки задержаны в Кельне

Меркель пригрозила депортациями в связи с нападениями на женщин в Кельне

Мужчины были задержаны на двух главных железнодорожных станциях Кельна. Полицейские допросили их и проверили документы.

По данным правоохранительных органов, в отличие от предыдущей новогодней ночи, когда были зафиксированы сотни нападений и случаев домогательств до женщин со стороны выходцев из североафриканских стран, на этот раз улицы Кельна патрулировали полторы тысячи полицейских.