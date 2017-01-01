Семь петербуржцев госпитализированы из-за травм от пиротехники
В региональном МЧС отметили, что в целом новогодняя ночь в
В региональном МЧС отметили, что в целом новогодняя ночь в
«По данным службы скорой помощи, в новогоднюю ночь за помощью к медикам обратились десять человек, получившие различные травмы от пиротехники. Семь из них были госпитализированы», — сообщили в МЧС, не уточнив степень тяжести травм.
Специалисты напомнили, что впереди еще несколько праздничных дней, и призвали жителей и гостей города соблюдать элементарные правила безопасности.
В целом в региональном МЧС отметили, что новогодняя ночь в
«Пожарно-спасательные подразделения совершили 119 выездов. Каких- либо серьезных происшествий в Северной столице не произошло, однако без человеческих жертв, к сожалению, все же не обошлось», — сообщили в ведомстве. В квартирном пожаре в Кировском районе погиб мужчина, еще двое погибших в ДТП на улице Белы Куна, где столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус без пассажиров.
В МЧС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров уменьшилось почти вдвое.
До 15 января все подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности.