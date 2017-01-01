Семь петербуржцев госпитализированы из-за травм от пиротехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Семь из десяти жителей Санкт-Петербурга, обратившихся за медицинской помощью после использования пиротехники в новогоднюю ночь, госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на данные службы скорой помощи.

«По данным службы скорой помощи, в новогоднюю ночь за помощью к медикам обратились десять человек, получившие различные травмы от пиротехники. Семь из них были госпитализированы», — сообщили в МЧС, не уточнив степень тяжести травм.