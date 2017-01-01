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17:41 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Калининград — Черняховск опрокинулся прицеп фуры

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье, 1 января, на трассе Калининград — Черняховск у фуры опрокинулся прицеп. Авария произошла в районе посёлка Междуречье. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка случившегося.

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