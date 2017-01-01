На трассе Калининград — Черняховск опрокинулся прицеп фуры

В воскресенье, 1 января, на трассе Калининград — Черняховск у фуры опрокинулся прицеп. Авария произошла в районе посёлка Междуречье. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка случившегося.