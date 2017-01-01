Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
«Арсенал» забил два безответных гола «Кристал Пэлас»
Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
21:25 (мск), источник: Volga News

В Советском районе сгорел автомобиль

В воскресенье, 1 января, в 5:48 на ул. Санфировой в Самаре горел автомобиль, сообщает областное МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 11 человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 6:06. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Николай Меркушкин: "В 2017 году нам необходимо трудиться с удвоенной энергией"
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь