В Молдове осудили теракт в Стамбуле

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил теракт, произошедший минувшей ночью в Стамбуле.

Додон выразил соболезнования родственникам погибших.

«К сожалению, первая новость из-за границы, поступившая в новом году, — это террористическая атака в Турции. Мы следим за тем, есть ли информация о гражданах Молдовы, погибших там. На данный момент таких сведений нет», — написал Додон в соцсетях.

С аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

В заявлении МИДЕИ отмечено, что ведомство выражает солидарность с властями Турции и соболезнует родным жертв теракта.