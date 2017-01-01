В Молдове осудили теракт в Стамбуле
Официальные лица Молдовы выразили соболезнования родным погибших в результате теракта в Стамбуле.
Официальные лица Молдовы выразили соболезнования родным погибших в результате теракта в Стамбуле.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил теракт, произошедший минувшей ночью в Стамбуле.
Додон выразил соболезнования родственникам погибших.
«К сожалению, первая новость
С аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.
В заявлении МИДЕИ отмечено, что ведомство выражает солидарность с властями Турции и соболезнует родным жертв теракта.