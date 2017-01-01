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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка въехала в осветительную мачту на МКАД: три пассажира в тяжелом состоянии

Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» двигался по Минской кольцевой дороге со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: БЕЛТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка въехала в осветительную мачту на МКАД: пострадали три пассажира, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

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Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» двигался по Минской кольцевой дороге со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и въехал в осветительную мачту.

В машине находились 5 человек, пострадали трое пассажиров. Все в тяжелом состоянии: у кого-то пробито легкое, у кого-то сломано бедро. Предварительно, они также находились в алкогольном опьянении. Сам водитель не пострадал. Сейчас проводится проверка.

Сергей Зараник предостерег водителей от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также призвал граждан быть бдительными и сообщать в ГАИ об автолюбителях, которые сели за руль в пьяном виде.

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