Москвичи начали нести цветы к посольству Турции
Жители столицы отдают дань памяти погибшим во время теракта в Стамбуле.
Жители столицы отдают дань памяти погибшим во время теракта в Стамбуле.
Жители столицы в воскресенье, 1 января, несут цветы к посольству Турции в память о жертвах теракта в Стамбуле, сообщает телеканал «Россия 24». Москвичи оставляют записки с соболезнованиями и зажигают свечи.
Утром 1 января стало известно, что минувшей ночью было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакeй. Жертвами нападения стали 39 человек, не менее 15 из которых — иностранцы.
Среди жертв теракта есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Туниса, Ливана, Иордании, Ливии, Израиля и Франции.
Ранения получили 69 человек.
Информации о наличии погибших или раненых россиян среди жертв теракта не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство Рoссии в Стамбулe. По имеющимся данным, процесс установления личностей жертв теракта до сих пор продолжается.
Согласно последним данным, террорист проник в клуб, переодевшись в костюм