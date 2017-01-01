Москвичи начали нести цветы к посольству Турции

Жители столицы в воскресенье, 1 января, несут цветы к посольству Турции в память о жертвах теракта в Стамбуле, сообщает телеканал «Россия 24». Москвичи оставляют записки с соболезнованиями и зажигают свечи.

Утром 1 января стало известно, что минувшей ночью было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакeй. Жертвами нападения стали 39 человек, не менее 15 из которых — иностранцы.