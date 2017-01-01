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19:10 (мск), источник: Мослента

Москвичи начали нести цветы к посольству Турции

Жители столицы отдают дань памяти погибшим во время теракта в Стамбуле.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Жители столицы в воскресенье, 1 января, несут цветы к посольству Турции в память о жертвах теракта в Стамбуле, сообщает телеканал «Россия 24». Москвичи оставляют записки с соболезнованиями и зажигают свечи.

Утром 1 января стало известно, что минувшей ночью было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакeй. Жертвами нападения стали 39 человек, не менее 15 из которых — иностранцы.

Среди жертв теракта есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Туниса, Ливана, Иордании, Ливии, Израиля и Франции.
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Ранения получили 69 человек.

Информации о наличии погибших или раненых россиян среди жертв теракта не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство Рoссии в Стамбулe. По имеющимся данным, процесс установления личностей жертв теракта до сих пор продолжается.

Согласно последним данным, террорист проник в клуб, переодевшись в костюм Санта-Клауса. После нападения ему удалось скрыться.

Стрельба в ночном клубе в Стамбуле
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