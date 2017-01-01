В столице столкнулись четыре автомобиля, три человека попали в больницу

Это две девушки — 16 и 17 лет — и 22-хлетний парень. По словам врачей, все трое были сильно пьяны.

Одна из девушек — в реанимации, у нее черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Пока известно только, что столкнулись сразу четыре легковушки.