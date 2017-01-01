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20:34 (мск), источник: Publika.md

В столице столкнулись четыре автомобиля, три человека попали в больницу

Три человека пострадали в цепной аварии, которая произошла сегодня утром на Чеканах.

Источник: Publika.md

Это две девушки — 16 и 17 лет — и 22-хлетний парень. По словам врачей, все трое были сильно пьяны.

Одна из девушек — в реанимации, у нее черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Пока известно только, что столкнулись сразу четыре легковушки.

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