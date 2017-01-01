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20:33 (мск), источник: СуперОмск

Омский суд одобрил для преступного авторитета Вебера выход из колонии

Сергей Вебер выиграл суд.

Накануне Нового года в Советском райсуде отписали определение по обращению Сергея Вебера. Обращение решили удовлетворить. Вероятно, сыграли роль давние положительные характеристики заключенного. Вместо колонии строгого режима Веберу дали ограничение свободы. Оставшийся срок не меняли.

Согласно определению Сергея Вебера этапируют в Екатеринбург, где он сможет жить дома и спокойно руководить бизнесом. Он не вправе менять место жительства без уведомления УФСИН. Должен быть дома с 23:00 до 6:00.

Также Сергей Вебер обязан дважды в месяц приходить отмечаться в специализированный орган.

Сергей Вебер — лидер омской организованной преступной группы — далеко не раз отправлял обращения об освобождении из колонии строгого режима, но их не удовлетворяли. В 2010 году его приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Преступление случилось в начале 90-х годов. В ходе разборки конкурирующих группировок веберовских и мартыновских последних вывезли на берег Иртыша. Там их изрезали ножами, молодым людям отрезали головы.

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