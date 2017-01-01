Сотрудник столичной милиции ранил из пистолета работника «Керамина» в Новогоднюю ночь

По словам нашей читательницы, на вызов прибыли три стража правопорядка, к которым на площадку и вышел хозяин квартиры, на шум в которой жаловались соседи. Само собой, 28-летний работник ОАО «Керамин» был подвыпивший. Что случилось дальше, никто не видел, так как гости оставались внутри квартиры. Но неожиданно они услышали выстрелы и выбежали на площадку.

Как рассказала «Ежедневнику» читательница, происшествие случилось уже под утро 1 января. В милицию поступил звонок о том, что соседи в доме 28 по проспекту газеты «Звязда» слишком шумят и не дают спать. Милиция по указанному адресу прибыла оперативно, так как опорный пункт находился в соседнем доме.

По утверждению свидетелей, хозяина квартиры в буквальном смысле хладнокровно расстреляли: один выстрел сотрудник милиции якобы сделал в спину, а другой — по ногам. При этом сам стрелявший милиционер сразу же убежал с места происшествия, а два других остались.

Родители и друзья пострадавшего сейчас пребывают в шоке. Они просто не понимают, что произошло, и как в центре Минска, в Новогоднюю ночь сотрудники милиции вот так вот хладнокровно могли застрелить человека. По словам свидетелей, работник «Керамина» был вполне спокойным человеком, не обладал никакими навыками рукопашного боя и не имел при себе никакого оружия. Иными словами, даже если допустить, что он начал оказывать милиции сопротивление, трое стражей правопорядка совершенно спокойно могли скрутить пьяного дебошира без применения огнестрельного оружия.

В настоящее время к разбирательству произошедшего подключился Следственный комитет. Сам 28-летний житель Минска находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал «Ежедневнику» другую версию событий.