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20:45 (мск), источник: Kazinform

В Актау горела половина рынка «Масат»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В Актау сегодня в 18−32, в 23 микрорайоне, на рынке «Масат» произошло возгорание торговых прилавков и металлических контейнеров с вещевыми товарами. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В настоящее время он локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Общая площадь рынка 1200 квадратных метров, то есть горела практически половина рынка. Всего горели 16 контейнеров и 120 торговых прилавок. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 4 человека (персонал). В тушении пожара приняли участие около 100 человек», — рассказала представитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области Гулнара Ходжабекова.

В ликвидации пожара, по ее словам, были задействованы 78 человек личного состава и 17 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС, а также негосударственные противопожарные службы (ФАО «Өрт сөндируші», ТОО «Жалын», а также негосударственные противопожарные службы (ФАО «Өрт сөндируші», ТОО «МАЭК).

Вызов осуществлен по рангу № 3. Также задействованы: МПС ДВД МО на оцеплении и охране объекта 5 единиц техники 21 человек личного состава. Пожар локализован в 20 часов 23 минуты местного времени.

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