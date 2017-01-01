В Актау горела половина рынка «Масат»

«Общая площадь рынка 1200 квадратных метров, то есть горела практически половина рынка. Всего горели 16 контейнеров и 120 торговых прилавок. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 4 человека (персонал). В тушении пожара приняли участие около 100 человек», — рассказала представитель пресс-службы департамента ЧС Мангистауской области Гулнара Ходжабекова.

В ликвидации пожара, по ее словам, были задействованы 78 человек личного состава и 17 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС, а также негосударственные противопожарные службы (ФАО «Өрт сөндируші», ТОО «Жалын», а также негосударственные противопожарные службы (ФАО «Өрт сөндируші», ТОО «МАЭК).

Вызов осуществлен по рангу № 3. Также задействованы: МПС ДВД МО на оцеплении и охране объекта 5 единиц техники 21 человек личного состава. Пожар локализован в 20 часов 23 минуты местного времени.