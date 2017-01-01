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20:41 (мск), источник: Tengrinews

Полицейский патруль сбил пешехода в Алматинской области

Инцидент произошел на глазах у многочисленных прохожих, которые стали невольными свидетелями происшествия.

Источник: Tengrinews

В Алматинской области полицейский патруль сбил пешехода. Инцидент произошел на глазах у многочисленных прохожих, которые стали невольными свидетелями происшествия, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Парень шел по пешеходному пути и многие машины остановились, но полицейская спецмашина наехала на него и по инерции сама скатилась в обочину», — рассказал один из очевидцев Бауыржан Нурлыбаев.

Как уточнили в приемном покое ЦРБ Талгарского района, пострадавший поступил в больницу в 16.00 в тяжелом состоянии. Учитывая степень повреждении, он был помещен в реанимационный отдел.

«Сейчас состояние больного стабильное. Пациент в сознании. Проводится комплексные меры по улучшению состояния здоровья», — сообщили в больнице.

Между тем, со стороны ДВД Алматинской области какой-либо информации по происшествию не поступало.

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