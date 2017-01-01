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21:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Водитель из Украины насмерть сбил пешеходов в Польше — СМИ

Согласно информации, девушки 14 и 16 лет скончались на месте. Ранения также получила пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

Как передает Польское радио, девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте.

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«30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике, въехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте», — говорится в сообщении.

По данным издания, ранения также получила пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Правоохранители сообщили, что водитель джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое», — отмечается в сообщении.

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