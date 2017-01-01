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21:17 (мск), источник: Газета.Ру

Телеведущий Амир Кокурхоев убит в Ингушетии

В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«На известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе, после чего с ножевым ранением он был доставлен в реанимацию, где скончался», — сказал источник.

Он также добавил, что, по предварительным данным, убийство произошло из-за ссоры на бытовой почве.

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