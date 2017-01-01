Телеведущий Амир Кокурхоев убит в Ингушетии

«На известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе, после чего с ножевым ранением он был доставлен в реанимацию, где скончался», — сказал источник.

Он также добавил, что, по предварительным данным, убийство произошло из-за ссоры на бытовой почве.