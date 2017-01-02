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00:24 (мск), источник: Informburo.kz

Из-за непогоды закрыты автотрассы в восьми регионах страны

Метель и плохая видимость привели к полной блокировке двух областей и Астаны.

Движение из Астаны закрыто ещё с утра 1 января по всем направлениям и для всех видом транспорта. В Павлодарской и Акмолинской области — аналогичная ситуация из-за метели и плохой видимости, однако ограничения ввели соответственно в 16:00 и 19:00, сообщает сайт 24.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Алматинской области днём 1 января было введено ограничение на участке республиканской «Сарыозек-Коктал» для грузового и пассажирского автотранспорта. Вечером было закрыто движение на трассе Талдыкорган-Капал для всех видов автотранспорта.

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В ВКО 1 января утром было закрыто движение для всех видом транспорта на автодороге от Семея до границы с Россией, а также трасса Алматы-Усть-Каменогорск, Омск-Майкапшагай (от Павлодарской области до Семея).

Через несколько часов были перекрыты участки дорог Курчум-Калжыр, Усть-Каменогорск-Семей, Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ, Семей-Кайнар, Семей-Карауыл

В Костанайской области днём 1 января перекрыли участок дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган и Жезказган-Петропавловск (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области вечером закрыли трассу Караганда-Каркаралинск (от Караганды до Бугаза) для всех видов автотранспорта. В СКО вечером из-за метели закрыли движение на автодорогах Петропавловск-Астана (341−473 км), Кокшетау-Омск (50−280 км), Кокшетау-Рузаевка (61−196 км) для всех видов автотранспорта.

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