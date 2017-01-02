Из-за непогоды закрыты автотрассы в восьми регионах страны
Метель и плохая видимость привели к полной блокировке двух областей и Астаны.
Метель и плохая видимость привели к полной блокировке двух областей и Астаны.
Движение из Астаны закрыто ещё с утра 1 января по всем направлениям и для всех видом транспорта. В Павлодарской и Акмолинской области — аналогичная ситуация
В Алматинской области днём 1 января было введено ограничение на участке республиканской «Сарыозек-Коктал» для грузового и пассажирского автотранспорта. Вечером было закрыто движение на трассе
В ВКО 1 января утром было закрыто движение для всех видом транспорта на автодороге от Семея до границы с Россией, а также трасса
Через несколько часов были перекрыты участки дорог
В Костанайской области днём 1 января перекрыли участок дороги
В Карагандинской области вечером закрыли трассу